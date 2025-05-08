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В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику маршалу Жукову

Полководец командовал Уральским военным округом в 1948—1953 годах.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 8 мая возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову. Участниками церемонии стали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, уральский полпред Артём Жога, градоначальник Алексей Орлов и другие представители власти.

Также цветы возложили ветераны и труженики тыла, представители командования Центрального военного округа, сотрудники силовых структур, курсанты и представители молодёжных, религиозных и иных общественных объединений.

«Георгий Константинович Жуков — маршал Победы. Мы отдаем дань памяти легендарному полководцу и всем героям, принесшим Великую Победу нашей стране и всему миру», — написал Паслер в Telegram-канале.

Напомним, Жуков возглавлял в 1948—1953 годах Уральский военный округ. Памятник ему был открыт в 1995 году.