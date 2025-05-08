Патрулирование лесов усилили в Приангарье

В патрулировании участвуют беспилотники, количество которых в праздничные дни будет увеличено. В парке беспилотников 61 аппарат, они работают в Иркутском, Братском, Боханском, Осинском, Ольхонском, Шелеховском, Качугском и Усть-Удинском районах. В обычные дни запускают 5−7 дронов, в майские праздники ежедневно на патрулирование лесов будет вылетать 30 аппаратов.