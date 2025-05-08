Профсоюз: минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и просрочку

В сообщении говорится, что в четверг, 8 мая, в период с 11.30 до 20.30 профсоюзы проведут общественную приемную. Уточняется, что специалисты будут принимать от минчан жалобы, а также предложения. Так, у жителей Минска будет возможность сообщить о подскочивших ценах, неудовлетворительный ассортимент, просроченную продукцию или же товары плохого качества в магазинах.