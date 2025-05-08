Профсоюз: минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и просрочку

Профсоюз сообщил, что минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и просрочку. Подробности рассказали в пресс-службе Минского городского объединения профсоюзов, пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что в четверг, 8 мая, в период с 11.30 до 20.30 профсоюзы проведут общественную приемную. Уточняется, что специалисты будут принимать от минчан жалобы, а также предложения. Так, у жителей Минска будет возможность сообщить о подскочивших ценах, неудовлетворительный ассортимент, просроченную продукцию или же товары плохого качества в магазинах.
В пресс-службе напомнили, что, в случае возникновения любых нестандартных ситуаций на потребительском рынке, минчане могут сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 374−92−23, +375 (29) 35−000−3 или же прийти на личный прием по адресу проспект Победителей, 21.
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