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Минздрав изменил график работы поликлиник и больниц в Беларуси на 9 и 10 мая

Минздрав предупредил, что график работы больниц и поликлиник в Беларуси изменится 9 и 10 мая.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав изменил график работы поликлиник и больниц в Беларуси на 9 и 10 мая. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В сообщении говорится, что амбулатории, поликлиники, поликлинические отделения больниц и РНПЦ, а также организации службы крови, санэпорганизации, аптеки, организации медтехники и организации особого типа будут работать по измененному графику.

Так, в пятницу, 9 мая, медучреждения будут работать по графику праздничного дня. Что касается 10 мая, то учреждения будут работать по субботнему графику.

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