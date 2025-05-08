Минздрав изменил график работы поликлиник и больниц в Беларуси на 9 и 10 мая. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В сообщении говорится, что амбулатории, поликлиники, поликлинические отделения больниц и РНПЦ, а также организации службы крови, санэпорганизации, аптеки, организации медтехники и организации особого типа будут работать по измененному графику.
Так, в пятницу, 9 мая, медучреждения будут работать по графику праздничного дня. Что касается 10 мая, то учреждения будут работать по субботнему графику.
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