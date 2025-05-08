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В Башкирии появился бюст Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву

В церемонии открытия принял участие глава региона Радий Хабиров.

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии на территории 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады состоялось торжественное открытие бюста выдающемуся советскому военному инженеру Дмитрию Карбышеву. Легендарный ученый и военачальник внес неоценимый вклад в развитие инженерных войск страны.

В памятном мероприятии принял участие глава республики Радий Хабиров. В рамках визита ему представили новый Центр подготовки операторов беспилотных инженерных систем, созданный по инициативе бригады для нужд специальной военной операции. Учебное подразделение, начавшее работу 1 апреля, уже готовит специалистов по управлению БПЛА.

Руководитель региона подчеркнул особое значение этой воинской части для республики. Он отметил, что около 90% личного состава бригады участвует в боевых действиях.

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