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Немного дождя и передышка от жары: синоптики рассказали о погоде в выходные

Vaib.uz (Узбекистан. 8 мая). Хорошие новости для тех, кто устал от неожиданно рано наступившего зноя: в ближайшие выходные в Узбекистане ожидается небольшое снижение температуры и местами кратковременные дожди, сообщили в Узгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 73% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Vaib.Uz

Уже сегодня, 8 мая, на территорию республики начнёт поступать относительно прохладная и слабовлажная воздушная масса. В некоторых районах Каракалпакстана, центральных областей и Ферганской долины возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха понизится на 3−4 градуса по сравнению с предыдущими днями и составит в целом по стране: 32−35°C, на севере — 25−28°C.

9 мая прохлада продолжит усиливаться. В большинстве регионов днём будет 27−30°C, на юге и в пустынных районах — до 32−35°C. Ночью и утром возможны кратковременные осадки в центральных областях и Ферганской долине. В остальных регионах осадков не ожидается.

10—11 мая погода в республике стабилизируется — осадков не предвидится.

Температура снова начнёт расти и достигнет 30−35°C. Местами возможен ветер до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком.

В горных и предгорных районах с 8 по 11 мая ожидаются дожди и грозы, а 9 мая — местами сильные ливни. Синоптики предупреждают о возможных селе-паводковых явлениях.

Ташкенте

8 мая днём — без осадков, температура 31−33°C, к вечеру 8 мая, ночью и утром 9 мая возможны небольшие кратковременные дожди и гроза. 10—11 мая — сухо, температура 31−33°C.

Так что зонтик в сумке точно не помешает, а прохлада будет как глоток свежего воздуха. Воспользуйтесь этими днями для прогулок, пока солнце не набрало летнюю силу.