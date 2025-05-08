Немного дождя и передышка от жары: синоптики рассказали о погоде в выходные

Уже сегодня, 8 мая, на территорию республики начнёт поступать относительно прохладная и слабовлажная воздушная масса. В некоторых районах Каракалпакстана, центральных областей и Ферганской долины возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха понизится на 3−4 градуса по сравнению с предыдущими днями и составит в целом по стране: 32−35°C, на севере — 25−28°C.
9 мая прохлада продолжит усиливаться. В большинстве регионов днём будет 27−30°C, на юге и в пустынных районах — до 32−35°C. Ночью и утром возможны кратковременные осадки в центральных областях и Ферганской долине. В остальных регионах осадков не ожидается.
Температура снова начнёт расти и достигнет 30−35°C. Местами возможен ветер до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком.
В горных и предгорных районах с 8 по 11 мая ожидаются дожди и грозы, а 9 мая — местами сильные ливни. Синоптики предупреждают о возможных селе-паводковых явлениях.
Ташкенте
8 мая днём — без осадков, температура 31−33°C, к вечеру 8 мая, ночью и утром 9 мая возможны небольшие кратковременные дожди и гроза.
Так что зонтик в сумке точно не помешает, а прохлада будет как глоток свежего воздуха. Воспользуйтесь этими днями для прогулок, пока солнце не набрало летнюю силу.