Немного дождя и передышка от жары: синоптики рассказали о погоде в выходные

Уже сегодня, 8 мая, на территорию республики начнёт поступать относительно прохладная и слабовлажная воздушная масса. В некоторых районах Каракалпакстана, центральных областей и Ферганской долины возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха понизится на 3−4 градуса по сравнению с предыдущими днями и составит в целом по стране: 32−35°C, на севере — 25−28°C.