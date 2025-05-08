В Омске вандалы попытались утопить в Иртыше знаки о запрете купания

«Видимо, эти “богатыри” не знают, что подобные таблички устанавливаются, чтобы предупредить об опасности и, возможно, спасти кому-то жизнь: в этой части реки сложный рельеф, довольно сильное подводное течение, есть вариант наткнуться на кусок стекла или другой опасный предмет», — прокомментировал градоначальник инцидент.