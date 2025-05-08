В Омске вандалы попытались утопить в Иртыше знаки о запрете купания

В Омске хулиганы сорвали знаки, запрещающие купание в реке Иртыш. Конструкции отнесли от мест их установки и бросили в воду под мост у Телецентра. О факте вандализма рассказал 8 мая мэр Сергей Шелест.
«Видимо, эти “богатыри” не знают, что подобные таблички устанавливаются, чтобы предупредить об опасности и, возможно, спасти кому-то жизнь: в этой части реки сложный рельеф, довольно сильное подводное течение, есть вариант наткнуться на кусок стекла или другой опасный предмет», — прокомментировал градоначальник инцидент.
Сергей Шелест уверил, что знаки вернут на нужные места. Он также отметил, что хулиганам грозят штрафы или арест на 15 суток. Возможно, вандалов удастся отыскать благодаря камерам наружного видеонаблюдения.