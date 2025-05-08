У памятника Ил-2 в Самаре зажгли 10 тысяч свечей

«Мы отмечаем общий праздник, вместе со всей страной. Но “Лучи Победы” зажигаем для себя, камерно, с тихой гордостью за всех самарцев, когда-либо трудившихся в авиационной отрасли. Важна эта акция еще и потому, что напоминает не только о подвиге народа, но и о развитии науки и техники, к которому наши авиаконструкторы имеют самое непосредственное отношение», — написал Иван Носков.