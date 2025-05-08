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У памятника Ил-2 в Самаре зажгли 10 тысяч свечей

В Самаре прошла акция «Лучи Победы», в рамках которой на площади авиаконструктора Ильюшина зажгли 10 тысяч свечей.

Об этом в своих телеграм-каналах рассказали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Самары Иван Носков.

«Мы отмечаем общий праздник, вместе со всей страной. Но “Лучи Победы” зажигаем для себя, камерно, с тихой гордостью за всех самарцев, когда-либо трудившихся в авиационной отрасли. Важна эта акция еще и потому, что напоминает не только о подвиге народа, но и о развитии науки и техники, к которому наши авиаконструкторы имеют самое непосредственное отношение», — написал Иван Носков.

Напомним, 7 мая 2025 года исполнилось 50 лет с момента открытия памятника самолету Ил-2. Штурмовик достали из болот Карелии и привезли в Куйбышев, где его привели в порядок и установили на постамент. Корреспондент «КП-Самара» рассказывает историю легендарного Ил-2.