У памятника Ил-2 в Самаре зажгли 10 тысяч свечей

Об этом в своих телеграм-каналах рассказали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Самары Иван Носков.
«Мы отмечаем общий праздник, вместе со всей страной. Но “Лучи Победы” зажигаем для себя, камерно, с тихой гордостью за всех самарцев, когда-либо трудившихся в авиационной отрасли. Важна эта акция еще и потому, что напоминает не только о подвиге народа, но и о развитии науки и техники, к которому наши авиаконструкторы имеют самое непосредственное отношение», — написал Иван Носков.
Напомним, 7 мая 2025 года исполнилось 50 лет с момента открытия памятника самолету Ил-2. Штурмовик достали из болот Карелии и привезли в Куйбышев, где его привели в порядок и установили на постамент. Корреспондент «КП-Самара» рассказывает историю легендарного Ил-2.