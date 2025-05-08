50-летие открытия мемориала «Вечный огонь Славы» и Поста № 1 отметили в Иркутске

«За 50 лет мемориал стал дорогим для нас местом, сакральным. Здесь мы вспоминаем подвиги тех, кто, не жалея своих жизней, сделал всё, чтобы защитить страну от врагов, избавил от фашизма весь мир. Всё это время иркутские школьники, а теперь еще и ребята со всего региона беспрерывно несут почетную вахту на Посту № 1. Во время перестройки во многих городах подобные огни гасли. В Иркутске он продолжал гореть, а школьники — стоять на посту», — заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.