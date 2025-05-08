50-летие открытия мемориала «Вечный огонь Славы» и Поста № 1 отметили в Иркутске

В Иркутске состоялся торжественный митинг (6+) в честь 50-летия открытия мемориала «Вечный огонь Славы» и работы Поста № 1. В мероприятии принял участие глава Приангарья Игорь Кобзев. Комплекс открыли 8 мая 1975 года. Он стал одним из первых в стране, где зажгли Вечный огонь. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Полвека назад величественный мемориал был воздвигнут как дань уважения тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Отечества, сделали нас свободными. Вечный огонь стал священным символом памяти, объединяющим поколения. Он напоминает нам о том, как дорого стоят мир и свобода!», — подчеркнул губернатор Иркутской области.
Кроме того, по словам Игоря Кобзева, Вечный огонь говорит о необходимости хранить память о героях и передавать ее следующим поколениям.
«За 50 лет мемориал стал дорогим для нас местом, сакральным. Здесь мы вспоминаем подвиги тех, кто, не жалея своих жизней, сделал всё, чтобы защитить страну от врагов, избавил от фашизма весь мир. Всё это время иркутские школьники, а теперь еще и ребята со всего региона беспрерывно несут почетную вахту на Посту № 1. Во время перестройки во многих городах подобные огни гасли. В Иркутске он продолжал гореть, а школьники — стоять на посту», — заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Градоначальник отметил, что быть в карауле и тем самым почтить подвиг наших дедов и прадедов — это большая честь.
Мемориал «Вечный огонь Славы» возвели на набережной Ангары — именно отсюда в 1941-м году иркутяне отправлялись на фронт. Его авторами являются главный архитектор областного центра Владлен Федорин, главный художник города Виталий Смагин и инженер-проектировщик Равиля Шаврина.
В строительстве комплекса приняли участие тысячи человек: строители, студенты всех вузов города, рабочие промышленных предприятий, а также военнослужащие Иркутского гарнизона. 7 мая 1975-го года комплекс был принят в эксплуатацию, 8 мая открыли и зажгли Вечный огонь, привезенный из Москвы с Могилы Неизвестного Солдата. Кроме того, доставили капсулу с землей с мест сражений сибирских дивизий зимой 1941-го года.
Инженер-проектировщик комплекса Равиля Шаврина поделилась, что мемориальный комплекс был построен за несколько месяцев.
«В феврале выбрали площадку, в марте-апреле шли работы. На протяжении всех этих 50 лет мемориал содержится в очень хорошем состоянии, это радует», — уточнила она.
10 мая 1975-го года у Вечного огня был установлен Пост № 1. Первыми несли службу комсомольцы и пионеры школы № 39. Они приняли почетную вахту у курсантов Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. Вахта Памяти у Вечного огня Славы стала традицией для многих иркутских семей, в караул заступали три поколения, это более ста тысяч юных иркутян.
Митинг в честь 50-летия открытия мемориала «Вечный огонь Славы» и работы Поста № 1 завершился минутой молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и возложением цветов. После состоялось строевое дефиле победителей городского конкурса «Лучшая смена часовых Поста № 1» (6+) и общественной организации студентов «Вечный огонь».
Напомним, что в 2024 году, в преддверии юбилея Великой Победы, на мемориале «Вечный огонь Славы» были проведены ремонтные работы. В ходе ремонта на мемориале полностью переложили гранитную плитку, заменили основание тротуарной плитки и провели пескоструйную очистку блоков. Кроме того, отремонтированы линии электроснабжения и освещения, установлены новые светодиодные светильники. Все работы проводились с согласованием службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.