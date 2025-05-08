Не туда заселили: узбекистанец отремонтировал чужую квартиру на 150 миллионов сумов

Местный житель заключил абсолютно официальную сделку с застройщиком — нотариально оформил покупку квартиры № 19 в доме № 59, получил ключи и приступил к ремонту. Всё шло по плану: отделка, мебель, техника — в ремонт было вложено около 150 миллионов сумов.
А потом внезапно в дверь постучали. На пороге появился настоящий владелец квартиры, но… № 18. Как выяснилось позже, по ошибке представителя строительной компании клиенту передали ключи не от своей квартиры, а от соседней. Тот, не подозревая подвоха, полностью вложился в чужую жилплощадь.
Разумеется, договориться на месте не удалось. Ни о компенсации, ни об обмене квартиры — ничего. Пришлось обращаться в Комитет по защите прав потребителей.
Там провели расследование и пришли к выводу: у застройщика имело место грубое нарушение и халатность. Информация о распределении квартир между покупателями не была системно зафиксирована, а порядок передачи ключей — неорганизован. То есть, кто какую квартиру получает — решалось, условно говоря, «на глазок».
В результате: потребитель пострадал на сумму в 150 млн сумов. К счастью, его права были восстановлены, застройщик обязался отремонтировать квартиру № 19 в полном объёме за свой счёт.
Эта история, несмотря на свою внешнюю абсурдность, демонстрирует серьёзные проблемы в работе отдельных строительных компаний, где на бумаге всё красиво, а в реальности — ключи от чужой квартиры и многомиллионные убытки.
Хорошо, что всё закончилось мирно. Но урок для покупателей — проверяйте не только документы, но и реальные двери от вашей квартиры. Мало ли.