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Не туда заселили: узбекистанец отремонтировал чужую квартиру на 150 миллионов сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 8 мая). Забавная и поучительная история произошла в Хорезмской области, где один из жителей оказался… не в своей квартире. И не просто оказался, а вложил в неё немалые деньги, прежде чем узнал, что ремонтировал чужую собственность.

Источник: Freepik

Местный житель заключил абсолютно официальную сделку с застройщиком — нотариально оформил покупку квартиры № 19 в доме № 59, получил ключи и приступил к ремонту. Всё шло по плану: отделка, мебель, техника — в ремонт было вложено около 150 миллионов сумов.

А потом внезапно в дверь постучали. На пороге появился настоящий владелец квартиры, но… № 18. Как выяснилось позже, по ошибке представителя строительной компании клиенту передали ключи не от своей квартиры, а от соседней. Тот, не подозревая подвоха, полностью вложился в чужую жилплощадь.

Разумеется, договориться на месте не удалось. Ни о компенсации, ни об обмене квартиры — ничего. Пришлось обращаться в Комитет по защите прав потребителей.

Там провели расследование и пришли к выводу: у застройщика имело место грубое нарушение и халатность. Информация о распределении квартир между покупателями не была системно зафиксирована, а порядок передачи ключей — неорганизован. То есть, кто какую квартиру получает — решалось, условно говоря, «на глазок».

В результате: потребитель пострадал на сумму в 150 млн сумов. К счастью, его права были восстановлены, застройщик обязался отремонтировать квартиру № 19 в полном объёме за свой счёт.

Эта история, несмотря на свою внешнюю абсурдность, демонстрирует серьёзные проблемы в работе отдельных строительных компаний, где на бумаге всё красиво, а в реальности — ключи от чужой квартиры и многомиллионные убытки.

Хорошо, что всё закончилось мирно. Но урок для покупателей — проверяйте не только документы, но и реальные двери от вашей квартиры. Мало ли.