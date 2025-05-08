Не туда заселили: узбекистанец отремонтировал чужую квартиру на 150 миллионов сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 8 мая). Забавная и поучительная история произошла в Хорезмской области, где один из жителей оказался… не в своей квартире. И не просто оказался, а вложил в неё немалые деньги, прежде чем узнал, что ремонтировал чужую собственность.