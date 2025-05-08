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Приморье присоединится к акции «Бессмертный полк» онлайн

В День празднования Великой Победы, 9 мая 2025 года, вся Россия вновь объединится в масштабной акции памяти — онлайн-шествии «Бессмертного полка».

Источник: Freepik

Тысячи экранов, установленных в городах России, а также эфир центральных телеканалов наполнятся изображениями героев Великой Отечественной войны, чьё мужество и стойкость принесли долгожданную победу.

Организаторы подчёркивают, что данная инициатива объединила разные поколения соотечественников: старшее поколение, молодёжь и дети смогут увидеть фотографии тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу ради общего дела освобождения страны.

Мероприятие обещает стать ярким событием национального масштаба, позволяющим каждому россиянину ощутить себя частью исторической памяти.