Приморье присоединится к акции «Бессмертный полк» онлайн

Тысячи экранов, установленных в городах России, а также эфир центральных телеканалов наполнятся изображениями героев Великой Отечественной войны, чьё мужество и стойкость принесли долгожданную победу.
Организаторы подчёркивают, что данная инициатива объединила разные поколения соотечественников: старшее поколение, молодёжь и дети смогут увидеть фотографии тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу ради общего дела освобождения страны.
Мероприятие обещает стать ярким событием национального масштаба, позволяющим каждому россиянину ощутить себя частью исторической памяти.