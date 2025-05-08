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В Красноярске продолжают устранять последствия повреждения трубопровода

В Октябрьском районе продолжается ликвидация последствий повреждения водопроводных сетей.

Источник: КрасКом

8 мая в Красноярске на улице Телевизорная коммунальщики продолжают устранять последствия повреждения сторонней организацией водопроводных сетей. Как сообщили в «КрасКом», в результате нарушений гидравлического режима за минувшую ночь специалисты зафиксировали восемь утечек.

Напомним, что накануне из-за аварии в Октябрьском районе начались перебои с холодной водой.

На улице Лесная, 113-г уже идут восстановительные работы. Из-за этого на проспекте Свободный от микрорайона Удачный в сторону СФУ перекрыли одну полосу движения.

Сейчас техническое обследование и диагностику трубопроводов проводят по адресам:

— Тотмина, 20−22а;

— Можайского, 8а;

— Каратузский, 15;

— Карбышева, 6а;

— Киренского, 126;

— Новосибирская, 44;

— Баумана, 4.

Жителей предупредили о возможном кратковременном отключении холодной воды возле этих зданий. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 211−39−63.

Ранее мы писали, что в красноярском Татышев-парке нельзя будет арендовать электросамокаты.