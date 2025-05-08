В Красноярске продолжают устранять последствия повреждения трубопровода

8 мая в Красноярске на улице Телевизорная коммунальщики продолжают устранять последствия повреждения сторонней организацией водопроводных сетей. Как сообщили в «КрасКом», в результате нарушений гидравлического режима за минувшую ночь специалисты зафиксировали восемь утечек.
Напомним, что накануне из-за аварии в Октябрьском районе начались перебои с холодной водой.
На улице Лесная, 113-г уже идут восстановительные работы. Из-за этого на проспекте Свободный от микрорайона Удачный в сторону СФУ перекрыли одну полосу движения.
Сейчас техническое обследование и диагностику трубопроводов проводят по адресам:
— Тотмина, 20−22а;
— Можайского, 8а;
— Каратузский, 15;
— Карбышева, 6а;
— Киренского, 126;
— Новосибирская, 44;
— Баумана, 4.
Жителей предупредили о возможном кратковременном отключении холодной воды возле этих зданий. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 211−39−63.
Ранее мы писали, что в красноярском Татышев-парке нельзя будет арендовать электросамокаты.