В Красноярске продолжают устранять последствия повреждения трубопровода

8 мая в Красноярске на улице Телевизорная коммунальщики продолжают устранять последствия повреждения сторонней организацией водопроводных сетей. Как сообщили в «КрасКом», в результате нарушений гидравлического режима за минувшую ночь специалисты зафиксировали восемь утечек.