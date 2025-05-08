«Если переживаете за картофель — месяц выдержим, но без картофеля не будем». Лукашенко высказался о ситуации с картофелем в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 мая, в четверг, на открытии Международного выставочного центра в Минске, высказался о ситуации с картофелем в Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства пояснил, что белорусы хотят покупать продукцию по низким ценам. Он добавил, что крестьяне, наоборот, заинтересованы продать товар подороже. Президент добавил: вышло так, что в России цены на тот же картофель оказались выше, чем в Беларуси. По указанной причине производители ориентировались именно на российский рынок.
— Если переживаете за картофель — месяц выдержим. Но без картофеля не будем, — заявил президент Беларуси.
По словам Лукашенко, Комитету государственного контроля было поручено разобраться с ситуацией в торговых сетях Беларуси и посмотреть, какой именно продукции не хватает.
Кстати, Госконтроль проведет горячую линию по наличию и ценам на картошку в Беларуси.
Тем временем министр сельского хозяйства Горлов сказал, что происходит с картошкой в Беларуси.
Вместе с тем Минсельхозпрод сказал, что будет с картошкой в Беларуси.