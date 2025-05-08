«Если переживаете за картофель — месяц выдержим, но без картофеля не будем». Лукашенко высказался о ситуации с картофелем в Беларуси

Глава государства пояснил, что белорусы хотят покупать продукцию по низким ценам. Он добавил, что крестьяне, наоборот, заинтересованы продать товар подороже. Президент добавил: вышло так, что в России цены на тот же картофель оказались выше, чем в Беларуси. По указанной причине производители ориентировались именно на российский рынок.