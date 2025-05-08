Волгоградцы с Андреем Бочаровым возложили цветы на Аллее Героев

Губернатор Волгоградской области с ветеранами, участниками СВО, руководителями органов исполнительной власти, силовых и правоохранительных ведомств, религиозных конфессий, парламентариями, представителями общественных и молодежных объединений, жителями и гостями города-героя возложили цветы и венки к братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших в боях за Сталинград. Как сообщили V102.RU в администрации региона, память Героев Отечества почтили минутой молчания.