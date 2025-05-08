Ветераны, музыка, слезы благодарности: фотографии торжественного собрания, посвященного Победе, в Хабаровске

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На событие собрались свыше пяти тысяч гостей, среди которых были ветераны, вдовы участников войны, дети военного поколения, а также представители органов власти и общественных объединений.
В рамках церемонии губернатор Дмитрий Демешин вручил ветеранам ВОВ и участникам специальной военной операции региональные награды, подчеркнув их вклад в защиту Отечества.
После официальной части программы зрители увидели концерт с военно-патриотическими номерами, подготовленными творческими коллективами Хабаровска. Подробности — в нашем фоторепортаже.