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Ветераны, музыка, слезы благодарности: фотографии торжественного собрания, посвященного Победе, в Хабаровске

8 мая в «Платинум Арене» в Хабаровске состоялось масштабное торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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На событие собрались свыше пяти тысяч гостей, среди которых были ветераны, вдовы участников войны, дети военного поколения, а также представители органов власти и общественных объединений.

В рамках церемонии губернатор Дмитрий Демешин вручил ветеранам ВОВ и участникам специальной военной операции региональные награды, подчеркнув их вклад в защиту Отечества.

После официальной части программы зрители увидели концерт с военно-патриотическими номерами, подготовленными творческими коллективами Хабаровска. Подробности — в нашем фоторепортаже.