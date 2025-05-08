Где посмотреть парад Победы? Как попасть на Дворцовую 9 мая? Отвечаем, и в этот раз мы вас удивим

А вот это уже правильный вопрос. Обычно «Фонтанка» отвечает на него: «По телевизору». Но в этом году есть нюансы. Мультимедийные экраны (со звуком) будут установлены сразу в трех точках: на Марсовом поле, на стрелке Васильевского острова и в Московском парке Победы. Поверьте нашему опыту — там вы увидите намного больше, практически все, при этом сохраните атмосферу сопричастности. Это намного лучше, чем висеть на столбах (и друг друге) в Александровском саду. Все подходы к Невскому и Дворцовой площади будут перекрыты с самого ранья. Если вам дороги собственные нервы, выбирайте вышеобозначенные пути.