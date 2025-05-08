Где посмотреть парад Победы? Как попасть на Дворцовую 9 мая? Отвечаем, и в этот раз мы вас удивим

Во сколько начнется парад Победы 9 мая 2025 года.
Что: Военный парад.
Когда: 10:00.
Где: Дворцовая площадь.
Празднование Дня Победы в Петербурге традиционно начинается в парада на Дворцовой площади. Он начнется ровно в 10:00, в 11:00 стартует его историческая часть — зрители увидят театрализованные представления о событиях 1941−1945 годов. В параде принимают участие свыше 5 тысяч человек, в том числе военнослужащие, курсанты военных и силовых вузов, кадеты, суворовцы, школьники из Юнармии. Воздушной части парада не будет. В прохождении техники задействовано около 100 единиц, как современной, так и ретро. Механизированную колонну возглавит восстановленный танк Т-34.
Как попасть на парад 9 мая 2025 года.
Если вы задаете себе этот вопрос за пару дней до начала парада, у нас для вас грустные новости. Никак. Никак вы не попадете на парад 9 мая. Традиционно на параде Победы присутствуют ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории. Кроме того, пригласительные билеты распространяются среди общественных организаций. Также традиционно на параде присутствуют чиновники Смольного, главы и представители ЗакСа, силовых ведомств.
Где посмотреть парад 9 мая на Дворцовой.
А вот это уже правильный вопрос. Обычно «Фонтанка» отвечает на него: «По телевизору». Но в этом году есть нюансы. Мультимедийные экраны (со звуком) будут установлены сразу в трех точках: на Марсовом поле, на стрелке Васильевского острова и в Московском парке Победы. Поверьте нашему опыту — там вы увидите намного больше, практически все, при этом сохраните атмосферу сопричастности. Это намного лучше, чем висеть на столбах (и друг друге) в Александровском саду. Все подходы к Невскому и Дворцовой площади будут перекрыты с самого ранья. Если вам дороги собственные нервы, выбирайте вышеобозначенные пути.
Бессмертный полк 2025 в СПб — как туда попасть.
Вход на акцию «Бессмертный полк» абсолютно свободен. Шествие начнется в 14:00 от площади Александра Невского, завершится на Дворцовой. К финалу «Бессмертного полка» там начнется праздничный концерт, хедлайнером станет Александр Розенбаум.
Где посмотреть салют на 9 мая в Петербурге.
Во сколько салют — это очень распространенный вопрос, который нам задают читатели. Отвечаем: салют начнется в 22:00. Его дают с Петропавловской крепости, а посмотреть его можно на всех прилегающих набережных.