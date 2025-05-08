Гинеколог Дорофеева рассказала, как предотвратить развитие рака шейки матки

Рак шейки матки — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин репродуктивного возраста. Однако этот вид онкологии отличается высокой степенью предотвратимости благодаря раннему выявлению предраковых состояний и эффективному лечению ранних стадий болезни. Врач-гинеколог Антонина Дорофеева рассказала «Вечерней Москве» о причинах развития этого вида онкологии, симптомах и лечении.
Факторы риска.
Как рассказала гинеколог, рак шейки матки чаще всего не возникает на пустом месте. Его развитие провоцирует вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска.
— Самые опасные — 16 и 18 типы ВПЧ. Важно понимать, что вирус папилломы человека передается половым путем. Чем больше у женщины половых партнеров, тем слабее иммунитет во влагалище и выше вероятность развития рака шейки матки, — сообщила она.
Эксперт отметила, что на сегодняшний день от ВПЧ есть вакцина. Ее ставят девочкам до начала половой жизни примерно в 12−13 лет.
— Есть отечественная и зарубежная вакцина, их должны предоставлять в женских консультациях по полису ОМС, если она есть в наличии. Однако если у женщины диагностирован вирус папилломы человека, то вакцинацию делать бессмысленно. Поэтому ее важно сделать до начала половой жизни. В России высокая статистика по раку шейки матки, потому что многие не осведомлены о вакцине либо боятся ей прививаться. У женщин распространено заблуждение, что вакцинация от ВПЧ может негативно сказаться на здоровье или спровоцировать онкологию, но это не так, — говорит Дорофеева.
Диагностика рака шейки матки.
Специалист подчеркнула, что если у женщины обнаружили вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, она не должна пропускать приемы у гинеколога.
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— Важно ходить к специалисту ежегодно. Это обязательно. Также один раз в год нужно сдавать анализ на онкоцитологию — соскоб с шейки матки на раковые клетки. Если в соскобе отсутствуют изменения, то женщине не нужно беспокоиться. Гинеколог прощается с ней на год. Но если в анализе обнаруживают патологические изменения, то женщине делают кольпоскопию. Врач проводит осмотр и принимает решение, нужно ли делать биопсию с подозрительных участков. Но я всегда рекомендую также посмотреть чистоту шейки и влагалища. Если у женщины часто возникают воспалительные процессы или в мазке есть реактивные изменения, то это значит, что есть скрытое воспаление. У женщины может не быть никаких жалоб, но длительный воспалительный процесс в шейке матки может приводить к изменениям в цитологии, — предупредила собеседница «ВМ».
Важно помнить, что в большинстве случаев у рака шейки матки не бывает симптомов, объяснила врач.
— Этот вид онкологии развивается тихо, на последней стадии, когда шейка приобретает нездоровый вид, контактно кровит и осыпается, то это уже вылечить практически невозможно. Очень редко рак шейки матки как-то себя проявляет. Симптомы могут полностью отсутствовать, поэтому изобрели скрининговое обследование на ВПЧ, — рассказала она.
Методы лечения рака шейки матки.
Гинеколог добавила, что лечение рака шейки матки зависит от классификации поражения шейки. Если биопсия показала наличие раковых клеток, то онколог будет подбирать индивидуальное лечение для каждой конкретной женщины.
— Тактика лечения будет полностью зависеть от клинической картины. Важно помнить, что рак шейки матки может рецидивировать даже после лечения. ВПЧ остается в организме женщины на всю жизнь, поэтому при данном диагнозе нужно тщательно следить за своим здоровьем, — говорит Дорофеева.
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Способы профилактики.
Самое главное — не пропускать профилактические приемы, соблюдать этикет половой жизни и заниматься сексом с одним половым партнером или всегда использовать презервативы, не допускать развитие воспалительных процессов во влагалище, не заниматься самолечением, отказаться от курения. Немедикаментозное прерывание беременности также может спровоцировать воспаление, что увеличит риск развития рака шейки матки, заключила собеседница «ВМ».
Ранее врач-онколог Алина Рассолова рассказала, что некоторые, на первый взгляд, не самые серьезные заболевания могут быть предвестниками рака, если не начать своевременное лечение. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 13 процентов случаев онкологии в мире обусловлены инфекциями. К таким относятся вирусы гепатитов В и С, вирус папилломы человека (ВПЧ), а также бактерия Helicobacter pylori.