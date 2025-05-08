Гинеколог Дорофеева рассказала, как предотвратить развитие рака шейки матки

— Важно ходить к специалисту ежегодно. Это обязательно. Также один раз в год нужно сдавать анализ на онкоцитологию — соскоб с шейки матки на раковые клетки. Если в соскобе отсутствуют изменения, то женщине не нужно беспокоиться. Гинеколог прощается с ней на год. Но если в анализе обнаруживают патологические изменения, то женщине делают кольпоскопию. Врач проводит осмотр и принимает решение, нужно ли делать биопсию с подозрительных участков. Но я всегда рекомендую также посмотреть чистоту шейки и влагалища. Если у женщины часто возникают воспалительные процессы или в мазке есть реактивные изменения, то это значит, что есть скрытое воспаление. У женщины может не быть никаких жалоб, но длительный воспалительный процесс в шейке матки может приводить к изменениям в цитологии, — предупредила собеседница «ВМ».