Родители подали в суд на министра образования Молдовы: Принудительный показ фильма «Сибирь из костей» в школах должен быть отменен до проведения разбирательств

Родители подали в суд на приказ министра Перчуна: показ фильма «Siberia din oase» (Сибирь на костях) должен быть приостановлен до разбирательства.
В четверг, 8 мая, группа родителей подала иск в суд, оспаривая приказ министра образования Перчуна о принудительном показе в школах фильма «Siberia din oase» ученикам 5−12 классов. Родители заявляют, что документ нарушает Закон о защите детей от вредной информации: лента содержит сцены насилия, агрессии и искажает историческую правду, пишет депутат ПКРМ Диана Караман.
Напомним, что 7 мая в учебные заведения Молдовы соответствующий циркуляр, строго обязывающий устроить подлобный просмотр, поступил из министерства образования за подписью министра Дана Перчуна.
Родители школьников обратились в суд. Фото: соцсети.
До рассмотрения дела в суде приказ должен быть приостановлен, а значит, директора школ не имеют права демонстрировать фильм учащимся. Заявление было подготовлено при поддержке депутатов ПКРМ, к которым обратились обеспокоенные родители.
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