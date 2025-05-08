Какие дороги будут перекрыты на 9 Мая 2025 в Красноярске? Рассказываем

С 5 по 11 мая на перекрытом участке не будут ходить трамваи. Маршрут № 2 будет приостановлен, а маршруты № 4 и № 7 изменят свои схемы. Трамвай № 7 будет следовать через переулок Короткий, а № 4 — по маршруту «Трамвайное депо» — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса и далее без заезда на КрасТЭЦ. Трамваи № 5 и № 6 будут работать в обычном режиме.