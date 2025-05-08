Какие дороги будут перекрыты на 9 Мая 2025 в Красноярске? Рассказываем

Основные мероприятия, включая шествие «Бессмертного полка», пройдут на правом берегу города, что приведет к временным перекрытиям.
Согласно информации от мэрии, 8 мая с 16:00 будет закрыта часть проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от улицы Чайковского до пересечения с Малаховской. Въезды во дворы будут ограничены, а парковка запрещена.
С 5 по 11 мая на перекрытом участке не будут ходить трамваи. Маршрут № 2 будет приостановлен, а маршруты № 4 и № 7 изменят свои схемы. Трамвай № 7 будет следовать через переулок Короткий, а № 4 — по маршруту «Трамвайное депо» — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса и далее без заезда на КрасТЭЦ. Трамваи № 5 и № 6 будут работать в обычном режиме.
С 16:00 8 мая до 06:00 10 мая изменятся маршруты автобусов № 2, 3, 8, 10, 19, 40А, 40С, 43, 60, 85, 90 и 95. Для объезда они будут использовать улицы Семафорная, Вавилова и Корнетова. Кондукторы проинформируют пассажиров об изменениях, а в салонах будут размещены схемы.
Кроме того, в День Победы автобусы будут курсировать по изменённым маршрутам в Ленинском, Кировском и Советском районах. С 08:00 до 13:00 автобусы № 58, 65, 90 и 92 будут объезжать перекрытый участок ул. Вавилова. В Советском районе аналогичные изменения коснутся автобусов и троллейбусов.
Вечером 9 мая в центре города также будут перекрыты улицы из-за фейерверка. С 20:00 до 23:00 движение остановится на ул. Дубровинского от Коммунального моста до ул. Карла Маркса и на других центральных улицах. С 22:00 8 мая до полуночи закроются платные парковки на пр. Мира и вблизи культурных объектов. После фейерверка будут организованы дополнительные автобусы.
Для удобства горожан на праздничные мероприятия можно будет добраться на автобусах-шаттлах, которые будут курсировать с 8:00 до завершения мероприятий по маршруту ТЦ «Авиатор» — ул. Авиаторов — Октябрьский мост — ул. Мичурина — Московская — Корнетова — Красраб — Чайковского — Крайняя.