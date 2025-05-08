В Улан-Удэ прошел митинг у Вечного огня

УЛАН-УДЭ, 8 мая — РИА Новости. Торжественный митинг у Вечного огня на мемориале Победы в Улан-Удэ прошел с участием делегации из Монголии, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале.
«Сегодня на мемориале Победы мы провели торжественный митинг. Вместе с председателем постоянного комитета Великого государственного хурала Монголии господином С. Ганбаатаром, большой монгольской делегацией и нашими земляками возложили георгиевскую ленту и венки у вечного огня», — написал Цыденов.
Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны Монголия оказала бесценную помощь советскому народу. «И сегодня мы снова рядом, празднуем День Победы у нас в Бурятии. Вместе мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов», — подчеркнул глава Бурятии и поздравил с наступающим Днём Великой Победы.
Также Цыденов рассказал, что в Художественном музее имени Ц. С. Сампилова в столице Бурятии открылась выставка, посвящённая 80-летию Великой Победы. На ней представлены более 200 уникальных предметов — личные вещи фронтовиков, документы, фотографии, художественные работы, раскрывающие героизм и силу духа советского народа. Особое внимание уделено вкладу в Победу жителей Бурятии и братской Монголии.