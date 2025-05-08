В Улан-Удэ прошел митинг у Вечного огня

Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны Монголия оказала бесценную помощь советскому народу. «И сегодня мы снова рядом, празднуем День Победы у нас в Бурятии. Вместе мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов», — подчеркнул глава Бурятии и поздравил с наступающим Днём Великой Победы.