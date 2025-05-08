В Самаре работают над подготовкой полета штурмовика Ил-2 в небе над городом

В Самаре ведётся работа по восстановлению самолёта Ил-2. Проект реализуется силами инженеров и рабочих с использованием оригинальных деталей и методов сборки середины XX века.
Проект предусматривает подъём восстановленного самолёта в воздух в 2026 году. Планируется организовать демонстрационный полёт над площадью имени Куйбышева. Основные усилия направлены на реконструкцию двигателей и вспомогательных систем самолёта.
Работа над проектом длится уже десять лет. Основой для восстановления служит самолёт, найденный в болотистой местности Новгородской области. Общий прогресс работ оценивается в 70%, сообщает ГТРК Самара.
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