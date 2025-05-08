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Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг 8 мая

Минтруда Беларуси сообщило о сокращенном рабочем дне 8 мая перед Днем Победы.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг, 8 мая. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«Меньше на час. 8 мая в Беларуси сокращенный рабочий день перед Днем Победы», — уточнили в сообщении.

В Минтруда пояснили, что те, кто работают полный рабочий день, 8 мая будут работать на один час меньше. Вместе с тем для сотрудников с неполным графиком продолжительность рабочего дня будет сокращена пропорционально.

Ранее мы писали, что Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрете.

Кстати, Минтруда инициирует возможность второй бесплатной попытки ЭКО в Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с картофелем в Беларуси: «Если переживаете за картофель — месяц выдержим, но без картофеля не будем».

А еще мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.