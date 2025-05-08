Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг, 8 мая. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«Меньше на час. 8 мая в Беларуси сокращенный рабочий день перед Днем Победы», — уточнили в сообщении.
В Минтруда пояснили, что те, кто работают полный рабочий день, 8 мая будут работать на один час меньше. Вместе с тем для сотрудников с неполным графиком продолжительность рабочего дня будет сокращена пропорционально.
Ранее мы писали, что Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрете.
Кстати, Минтруда инициирует возможность второй бесплатной попытки ЭКО в Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с картофелем в Беларуси: «Если переживаете за картофель — месяц выдержим, но без картофеля не будем».
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