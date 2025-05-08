Завтра в Перми изменятся маршруты общественного транспорта

Ограничения движения, связанные с мероприятиями ко Дню Победы, повлекут изменения в работе общественного транспорта.
Так, 9 мая с 5:00 до 13:30 автобусы № 1, 14, 19, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77 и 81 будут ходить в объезд по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирской. После 13:30 они перенаправятся на улицу Революции, рассказали в городском дептрансе.
До 15:00 будут укорочены маршруты автобусов:
— № 3 «Микрорайон Нагорный — Автовокзал»;
— № 10 разделен на два маршрута «Микрорайон Нагорный — Универсам» и «Микрорайон Садовый — ТЮЗ»;
— № 30 «Улица Куфонина — Автовокзал»;
— № 32 «Микрорайон Васильевка — Улица Сибирская»;
— № 50 «Микрорайон Крохалева — Комсомольская площадь».
Автобусы № 51 пойдут по Сибирской вместо Компроса до 15:00.
Автобусы из правобережной части Перми будут ходить в объезд по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова. Маршруты автобусов № 7, 41, 46 и 60 сокращены до остановки «Улица Попова» (по Петропавловской). Автобус № 35 будет следовать без заезда на улицу Ленина.
Трамваи № 4, 7 и 11:
— с 8:00 до 13:30 направятся в объезд по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской и Горького;
— с 10:00 до 13:30 их ожидает временная приостановка движения по улице Борчанинова на время прохождения колонны;
— после 13:30 трамваи вернутся на свои маршруты.
С 15:00 для большей части маршрутов общественного транспорта будет восстановлена обычная схема движения. Сохранятся ограничения для автобусов, которых ходят по Ленина и Борчанинова:
— № 10, 14, 50 и 81 направятся в объезд перекрытого участка по улицам Крисанова, Екатерининской/Луначарского и Попова;
— № 67 пойдет по Крисанова, Екатерининской/Луначарского и Борчанинова;
— № 72 в направлении Индустриального района будет объезжать по улицам Попова, Екатерининской, Борчанинова, в сторону центра — по Крисанова.
Автобусы, следующие из центра Перми на правый берег, продолжат ходить в объезд по Борчанинова, Екатерининской, Крисанова, Петропавловской.
Отметим, проезд в общественном транспорте 9 мая будет бесплатным для всех.