Завтра в Перми изменятся маршруты общественного транспорта

Так, 9 мая с 5:00 до 13:30 автобусы № 1, 14, 19, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77 и 81 будут ходить в объезд по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирской. После 13:30 они перенаправятся на улицу Революции, рассказали в городском дептрансе.