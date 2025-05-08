В Пулково возобновляют прямые рейсы во Владивосток

Напомним, накануне в Пулково застряли сотни пассажиров из-за того, что аэропорт был вынужден принять 74 незапланированных рейса из других городов. Из самолетов выстроилась пробка, десятки рейсов задержали, люди спали на полу. Некоторые рейсы задержали почти на сутки. «КП-Петербург» подробно рассказывала об этом коллапсе. По информации Пулково, к вечеру 7 мая аэропорт обслужил более 90% задержанных рейсов.