В Пулково возобновляют прямые рейсы во Владивосток

Из Петербург возобновляются прямые рейсы во Владивосток. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. Выполнять рейсы будет авиакомпания «Аэрофлот». Полеты начнутся с 20 июня, но билеты можно купить уже сейчас.
— В летнем расписании запланировано три рейса в неделю: по средам, пятницам и субботам, — уточнили в петербургской воздушной гавани. — Рейсы будут осуществляться на широкофюзеляжном лайнере Airbus А330.
Напомним, накануне в Пулково застряли сотни пассажиров из-за того, что аэропорт был вынужден принять 74 незапланированных рейса из других городов. Из самолетов выстроилась пробка, десятки рейсов задержали, люди спали на полу. Некоторые рейсы задержали почти на сутки. «КП-Петербург» подробно рассказывала об этом коллапсе. По информации Пулково, к вечеру 7 мая аэропорт обслужил более 90% задержанных рейсов.