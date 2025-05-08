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Из Красноярска в Москву не могут улететь 180 пассажиров

Тысячи пассажиров «застряли» в аэропортах Сибири.

Источник: Комсомольская правда

Из Красноярска в Москву все еще не могут улететь 180 пассажиров. Причина: позднее прибытие самолетов из столицы, вызванное временными ограничениями в небе.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, задержки рейсов объявлены также в аэропортах городов Барнаула, Норильска, Горно-Алтайска, Новокузнецка, Томска и других. Всего вылета ожидают 2 440 человек.

Сотрудники ведомства продолжают следить за соблюдением прав пассажиров. Если вы считаете, что их нарушают, позвоните в дежурную службу транспортной прокуратуры: +7 (913) 921−70−00.