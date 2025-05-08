Из Красноярска в Москву не могут улететь 180 пассажиров

Из Красноярска в Москву все еще не могут улететь 180 пассажиров. Причина: позднее прибытие самолетов из столицы, вызванное временными ограничениями в небе.
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, задержки рейсов объявлены также в аэропортах городов Барнаула, Норильска, Горно-Алтайска, Новокузнецка, Томска и других. Всего вылета ожидают 2 440 человек.
Сотрудники ведомства продолжают следить за соблюдением прав пассажиров. Если вы считаете, что их нарушают, позвоните в дежурную службу транспортной прокуратуры: