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Скачать карты, снять наличку, договориться о месте и времени встречи: как пережить 9 мая без интернета в Волгограде

На время парада 9 мая в центре Волгограда могут отключить мобильный интернет.

Источник: Комсомольская правда

Уже завтра страна отметит 80-летие Великой Победы, в Волгограде в этот день пройдет множество массовых мероприятий, главным из которых станет военный парад на площади Павших Борцов. По опыту прошлых лет многие знают, что в этот день в центре города-героя всегда случаются перебои с мобильным интернетом и телефонной связью. Стоит отнестись к этому с пониманием — это ради нашей же с вами безопасности. А вот продумать заранее, как выжить без интернета в этот день, очень полезно.

Если вы встречаете гостей на вокзале или договорились забрать ребенка с какого-то мероприятия, встретиться с друзьями — заранее обговорите план А и план Б. Определите место и время встречи на всякий случай, если вы не найдетесь. В 2024 году в центре города не проходили даже звонки.

Снимите наличку. Терминалы оплаты могут не работать в магазинах, аптеках, то же самое касается банкоматов.

Если вы приехали или едете в Волгоград из другого города, скачайте заранее карты тех мест, куда вам нужно попасть. Также будет проблематично заказать доставку, вызвать такси.

Скорее всего, связь пропадет ненадолго, и уже после полудня все заработает, но лучше быть готовыми к любому сценарию.