Скачать карты, снять наличку, договориться о месте и времени встречи: как пережить 9 мая без интернета в Волгограде

Уже завтра страна отметит 80-летие Великой Победы, в Волгограде в этот день пройдет множество массовых мероприятий, главным из которых станет военный парад на площади Павших Борцов. По опыту прошлых лет многие знают, что в этот день в центре города-героя всегда случаются перебои с мобильным интернетом и телефонной связью. Стоит отнестись к этому с пониманием — это ради нашей же с вами безопасности. А вот продумать заранее, как выжить без интернета в этот день, очень полезно.
Если вы встречаете гостей на вокзале или договорились забрать ребенка с какого-то мероприятия, встретиться с друзьями — заранее обговорите план А и план Б. Определите место и время встречи на всякий случай, если вы не найдетесь. В 2024 году в центре города не проходили даже звонки.
Снимите наличку. Терминалы оплаты могут не работать в магазинах, аптеках, то же самое касается банкоматов.
Если вы приехали или едете в Волгоград из другого города, скачайте заранее карты тех мест, куда вам нужно попасть. Также будет проблематично заказать доставку, вызвать такси.
Скорее всего, связь пропадет ненадолго, и уже после полудня все заработает, но лучше быть готовыми к любому сценарию.