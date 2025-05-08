Скачать карты, снять наличку, договориться о месте и времени встречи: как пережить 9 мая без интернета в Волгограде

Уже завтра страна отметит 80-летие Великой Победы, в Волгограде в этот день пройдет множество массовых мероприятий, главным из которых станет военный парад на площади Павших Борцов. По опыту прошлых лет многие знают, что в этот день в центре города-героя всегда случаются перебои с мобильным интернетом и телефонной связью. Стоит отнестись к этому с пониманием — это ради нашей же с вами безопасности. А вот продумать заранее, как выжить без интернета в этот день, очень полезно.