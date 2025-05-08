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«Целый век — во имя Родины»: 100-летняя жительница Лаишево получила медаль от Раиса РТ

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветерану труда и труженице тыла Анастасии Дмитриевне Александровой вручили медаль «100 лет образования ТАССР». Награду от имени Раиса Татарстана передал глава Лаишевского района республики Ильдус Зарипов.

Источник: пресс-служба Лаишевского района РТ

Анастасия Дмитриевна родилась 11 февраля 1925 года в селе Люткино Пестречинского района. В годы войны, будучи 18-летней девушкой, она работала на казанском заводе № 16, доставляла лес для Зеленодольского завода, рыла окопы в Буинском районе.

После Победы вернулась в родные края: работала дояркой, почтальоном, а затем 20 лет санитаркой в Лаишевской районной больнице. В 1964 году она овдовела, одна воспитала троих сыновей.

Анастасия Дмитриевна имеет звания «Труженик тыла» и «Ветеран труда». Ее трудовой стаж составляет 52 года. Сейчас два ее сына живут в Лаишеве, а внуки и правнуки — в Казани, Зеленодольске и родном городе.

«Ваш жизненный путь — пример мужества и преданности Родине. Спасибо за всё, что вы сделали для страны», — отметил Ильдус Зарипов, поздравляя ветерана.

Напомним, что в этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Недавно Раис РТ Рустам Минниханов вручил награды ветеранам войны. Он отметил, что в современном облике России есть огромный вклад каждого из них.