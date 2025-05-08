«Целый век — во имя Родины»: 100-летняя жительница Лаишево получила медаль от Раиса РТ

Напомним, что в этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Недавно Раис РТ Рустам Минниханов вручил награды ветеранам войны. Он отметил, что в современном облике России есть огромный вклад каждого из них.