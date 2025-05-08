В центр Воронежа на 3,5 часа приедет «Поезд Победы»

Поезд уже побывал в Липецке, сейчас он находится в Тамбове. В Воронеже 9 мая он пробудет около трех с половиной часов. Так как он прибудет в 13.40, то уедет, ориентировочно, в 17.10. Направится поезд в Старый Оскол. Туда он прибудет в субботу, 10 мая, в 11.40.