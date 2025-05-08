В центр Воронежа на 3,5 часа приедет «Поезд Победы»

«Поезд Победы» Министерства обороны России прибудет на вокзал Воронеж-1 в пятницу, 9 мая, в 13.40. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.
В трех вагонах поезда размещены экспозиции о вкладе, который внесла ЮВЖД в Победу в Великой Отечественной войне, и о Специальной военной операции. Для их размещения в состав спецпоезда включили три вагона. Всех воронежцев также приглашают увидеть праздничный концерт и акцию «Вальс Победы», организованную железнодорожниками. Также будут организованы интерактивы, посвященные великому празднику.
Поезд уже побывал в Липецке, сейчас он находится в Тамбове. В Воронеже 9 мая он пробудет около трех с половиной часов. Так как он прибудет в 13.40, то уедет, ориентировочно, в 17.10. Направится поезд в Старый Оскол. Туда он прибудет в субботу, 10 мая, в 11.40.