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Власти предупредили калининградцев о сбоях сотовой связи и посоветовали использовать наличные деньги

Проблемы ожидаются 8 и 9 мая.

В Калининграде власти предупредили жителей о возможных сбоях в работе мобильной связи 8 и 9 мая. Об этом сообщает администрация города.

«Операторы сотовой связи просят быть готовыми к возможным сбоям в работе мобильной связи и мобильного интернета в центральной части города в ближайшие пару дней. По этой причине могут возникать проблемы при оплате товаров или услуг через мобильные терминалы. Советуем заранее озаботиться возможностью производить финансовые расчёты иными способами», — говорится в сообщении.

Жители Калининграда жалуются, что не могут воспользоваться банковскими картами.