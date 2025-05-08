Власти предупредили калининградцев о сбоях сотовой связи и посоветовали использовать наличные деньги

«Операторы сотовой связи просят быть готовыми к возможным сбоям в работе мобильной связи и мобильного интернета в центральной части города в ближайшие пару дней. По этой причине могут возникать проблемы при оплате товаров или услуг через мобильные терминалы. Советуем заранее озаботиться возможностью производить финансовые расчёты иными способами», — говорится в сообщении.