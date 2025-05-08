Метро Нижнего Новгорода продлит время работы до 01:00 в ночь с 9 на 10 мая

Нижегородская подземка будет работать до 01:00 в ночь с 9 на 10 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
В праздничный день поезда будут ходить каждые пять минут в период с 8:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:59. Интервал в семь минут установят в метро с 10:00 до 20:00.
Пассажиров предупредили, что со станций «Парк Культуры», «Горьковская» и «Стрелка» последние составы отправятся в 01:06, а с «Буревестника» — в 01:04.
Ранее мы писали, что нижегородцам запретят ездить на самокатах в местах празднования Дня Победы.