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Метро Нижнего Новгорода продлит время работы до 01:00 в ночь с 9 на 10 мая

Поезда будут ходить с интервалом пять и семь минут.

Нижегородская подземка будет работать до 01:00 в ночь с 9 на 10 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

В праздничный день поезда будут ходить каждые пять минут в период с 8:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:59. Интервал в семь минут установят в метро с 10:00 до 20:00.

Пассажиров предупредили, что со станций «Парк Культуры», «Горьковская» и «Стрелка» последние составы отправятся в 01:06, а с «Буревестника» — в 01:04.

Ранее мы писали, что нижегородцам запретят ездить на самокатах в местах празднования Дня Победы.