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В Саратове прошел парад к 80-летию Победы

В Саратове впервые за три года прошел парад по случаю Дня Победы.

САРАТОВ, 8 мая — РИА Новости. Торжественное прохождение войск саратовского гарнизона состоялось ко Дню Победы в центре Саратова впервые за три года, центральная площадь города была заполнена зрителями, несмотря на дождь, передает корреспондент РИА Новости.

В торжественном прохождении войск приняли участие полторы тысячи офицеров, курсантов, студентов, кадетов и школьников. Впервые по Театральной площади прошла исключительно женская парадная коробка. Для юбилейного торжества был собран сводный оркестр — около 100 музыкантов из пяти гарнизонов.

«Впервые за три года несмотря ни на что мы проводим торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. В год 80-летия Победы это имеет особую значимость. 9 Мая — праздник немеркнущей доблести и славы, который навеки вписан в героическую летопись нашей страны и Саратовской области как триумф многонационального советского народа над агрессией нацистской Германии. Благодаря беспримерному мужества, самопожертвованию, несгибаемой воле и единству наших уважаемых ветеранов и их боевых товарищей, героически защищавших родной дом, родную страну на протяжении 1418 дней, весной 1945 года враг был разгромлен и повержен», — сказал губернатор области Роман Бусаргин на мероприятии.

В 2023 и 2024 годах в Саратовской области не проводили традиционное торжественное прохождение войск саратовского гарнизона и отказывались от салюта в День Победы из соображений безопасности участников массовых мероприятий и ветеранов. В день празднования юбилея Победы 9 мая в этом году запланирован праздничный салют. При этом акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет в онлайн-формате.