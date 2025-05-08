В Саратове прошел парад к 80-летию Победы

САРАТОВ, 8 мая — РИА Новости. Торжественное прохождение войск саратовского гарнизона состоялось ко Дню Победы в центре Саратова впервые за три года, центральная площадь города была заполнена зрителями, несмотря на дождь, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественном прохождении войск приняли участие полторы тысячи офицеров, курсантов, студентов, кадетов и школьников. Впервые по Театральной площади прошла исключительно женская парадная коробка. Для юбилейного торжества был собран сводный оркестр — около 100 музыкантов из пяти гарнизонов.
«Впервые за три года несмотря ни на что мы проводим торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. В год 80-летия Победы это имеет особую значимость. 9 Мая — праздник немеркнущей доблести и славы, который навеки вписан в героическую летопись нашей страны и Саратовской области как триумф многонационального советского народа над агрессией нацистской Германии. Благодаря беспримерному мужества, самопожертвованию, несгибаемой воле и единству наших уважаемых ветеранов и их боевых товарищей, героически защищавших родной дом, родную страну на протяжении 1418 дней, весной 1945 года враг был разгромлен и повержен», — сказал губернатор области Роман Бусаргин на мероприятии.
В 2023 и 2024 годах в Саратовской области не проводили традиционное торжественное прохождение войск саратовского гарнизона и отказывались от салюта в День Победы из соображений безопасности участников массовых мероприятий и ветеранов. В день празднования юбилея Победы 9 мая в этом году запланирован праздничный салют. При этом акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет в онлайн-формате.