В Саратове прошел парад к 80-летию Победы

«Впервые за три года несмотря ни на что мы проводим торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. В год 80-летия Победы это имеет особую значимость. 9 Мая — праздник немеркнущей доблести и славы, который навеки вписан в героическую летопись нашей страны и Саратовской области как триумф многонационального советского народа над агрессией нацистской Германии. Благодаря беспримерному мужества, самопожертвованию, несгибаемой воле и единству наших уважаемых ветеранов и их боевых товарищей, героически защищавших родной дом, родную страну на протяжении 1418 дней, весной 1945 года враг был разгромлен и повержен», — сказал губернатор области Роман Бусаргин на мероприятии.