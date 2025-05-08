Как будут отмечать 80-летие Победы в Иркутске: афиша основных мероприятий

Напомним, что 9 мая в центре Иркутска закроют движение транспорта на некоторых участках улиц. Меры связаны с проведением праздничных мероприятий. Кроме того, будет ограничен проход граждан в места проведения праздничных мероприятий на велосипедах, скутерах, скейтбордах, других средствах передвижения, а также с животными. Запрещено использование квадрокоптеров без соответствующего разрешения.