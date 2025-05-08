Как будут отмечать 80-летие Победы в Иркутске: афиша основных мероприятий

9 мая в Иркутске пройдут основные празднования, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самые масштабные мероприятия запланированы на шести площадках города.
Площадь имени Графа Сперанского
11.00 — 12.00 — торжественное прохождение парадных расчетов Иркутского территориального гарнизона (0+). Проезд механизированной колонны раритетной техники и современных комплексов ВС РФ, выступления курсантов Восточно-Сибирского института МВД (0+);
12.00 — 14.00 — шествие «Бессмертный полк» (формирование колонны участников на улицах Нижняя Набережная и Декабрьских Событий, войти в нее можно только у Дома офицеров) (0+);
14.00 — 14.40 — выступление сводного детского духового оркестра Иркутска и сводного хора детей и молодежи Иркутской области (0+);
15.00 — 15.40 — праздничный концерт (0+) губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии и солистов Луганской академической филармонии;
16.00 — 18.00 — гала-концерт фестиваля детского и юношеского творчества «Весна Победы» (0+);
18.00 — 21.45 — «Путь к Победе»: большой праздничный концерт с участием творческих коллективов города (0+);
22.00 — праздничный фейерверк (ул. Нижняя Набережная в районе памятника «Основателям Иркутска») (0+).
Сквер имени Кирова:
12.00 — 15.00 — интерактивная программа «Споемте, друзья!» (0+);
15.00 — 17.00 — танцевальный вечер для старшего поколения иркутян «Вальс Победы» (18+).
Площадь у памятника Александру III:
11.00 — 15.30 — всероссийская акция по произвольному подъему гири «Рекорд Победы» (0+);
13.00 — 17.00 — праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Иркутска (0+).
Остров Юность:
11.00 — 13.00 — торжественная линейка открытия Третьего трудового семестра Иркутского объединения студенческих педагогических отрядов (18+).
12.00 — 16.00 — открытие 86-го летнего сезона Детской железной дороги ВСЖД (6+).
Площадка у здания на бульваре Гагарина, 9:
13.00 — 18.00 — «Песни и стихи о Победе» — акция в формате «открытого микрофона» (6+).
Площадь у Иркутского драматического театра (ул. Карла Маркса, 14):
17.30 — спектакль-концерт «На всю оставшуюся жизнь!» (12+);
20.30 — показ документального сериала Александра Голованова «Сибирские дивизии: засекреченный подвиг» (12+).
Напомним, что 9 мая в центре Иркутска закроют движение транспорта на некоторых участках улиц. Меры связаны с проведением праздничных мероприятий. Кроме того, будет ограничен проход граждан в места проведения праздничных мероприятий на велосипедах, скутерах, скейтбордах, других средствах передвижения, а также с животными. Запрещено использование квадрокоптеров без соответствующего разрешения.