Глава Крыма рассказал о ветеране ВОВ Михаиле Коробихине

Михаил Коробихин стал артиллеристом и прошел всю войну с первых ее месяцев до мая 1945 года. Он участвовал в самых кровопролитных сражениях: в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, в том числе в танковом сражении под Прохоровкой. Форсировал Днепр, громил нацистов на Украине, освобождал узников концлагеря в Польше, воевал в Чехословакии. Несколько раз был ранен, получил две тяжелые контузии.