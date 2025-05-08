Глава Крыма рассказал о ветеране ВОВ Михаиле Коробихине

Михаил Александрович родился в 1923 году в селе Ново-Никольская слобода Рязанской области в многодетной рабочей семье. В начале июля 1941 года он добровольцем ушел на фронт.
Михаил Коробихин стал артиллеристом и прошел всю войну с первых ее месяцев до мая 1945 года. Он участвовал в самых кровопролитных сражениях: в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, в том числе в танковом сражении под Прохоровкой. Форсировал Днепр, громил нацистов на Украине, освобождал узников концлагеря в Польше, воевал в Чехословакии. Несколько раз был ранен, получил две тяжелые контузии.
За свои подвиги Михаил Александрович был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги». Еще одну награду — медаль «За защиту Республики Крым» — ветерану вручили в 2022 году.
После демобилизации Михаил Александрович уехал в Таджикистан. Вначале работал в районном отделе народного образования, а затем начальником сейсмической станции. В неспокойные 1990-е вместе с семьей переехал в Николаев, а позже — в Крым. Сейчас ветеран проживает в Красногвардейском районе.