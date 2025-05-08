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Лукашенко высказался о строительстве ЖК «Северный берег» в Минске

Лукашенко прокомментировал строительство «Северного берега» в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Международного выставочного центра в Минске высказался о строительстве жилого комплекса «Северный берег», передает БелТА.

В сообщении говорится, что мэр Минска Владимир Кухарев проинформировал главу государства про этапы застройки территории, а также про ход работ. Вместе с тем президент поинтересовался, выполняют ли инвесторы взятые на себя обязательства. В ответ глава Мингорисполкома заявил, что работы в «Северном береге» ведутся согласно графику.

— Ты не забывай только одно, когда будешь контролировать (я тоже езжу мимо, посматриваю): все должно быть обращено в будущее. Это не сегодняшнего дня проект, — обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства уточнил:

— Это все в будущее, начиная с детского сада, школы и заканчивая умным городом.

Кроме того, президент поручил привести в порядок прилегающую территорию и добавил, что на большее рассчитывать не стоит.

— Это они строят за свой счет для Минска. Это приличный объем. А остальное — в регионах, — заявил Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко внес важные изменения в условия строительства ЖК «Северный берег» в Минске.

Ранее Лукашенко высказался о ситуации с картофелем в Беларуси: «Если переживаете за картофель — месяц выдержим, но без картофеля не будем».

Кроме того, Лукашенко сказал, что восемь из 13 долгостроев столицы Беларуси находятся в «Минск-Мир».

Кстати, Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг 8 мая.