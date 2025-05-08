Лукашенко высказался о строительстве ЖК «Северный берег» в Минске

В сообщении говорится, что мэр Минска Владимир Кухарев проинформировал главу государства про этапы застройки территории, а также про ход работ. Вместе с тем президент поинтересовался, выполняют ли инвесторы взятые на себя обязательства. В ответ глава Мингорисполкома заявил, что работы в «Северном береге» ведутся согласно графику.