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Движение в центре Минска перекроют утром 9 мая

Торжественная церемония возложения венков начнется на площади Победы в Минске в 10:00 в День Победы советского народа в ВОВ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Около 09:00 и до 12:00 будет перекрыто движение на участке проспекта Независимости в Минске от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова, сообщает «Минсктранс».

Это связано с тем, что в 10:00 планируется провести торжественное возложение венков и цветов к Монументу Победы.

«В связи с чем вносятся временные изменения в маршруты пассажирского транспорта», — отметили в «Минсктрансе».

Автобусы № 18, 26, 26д, 26а пойдут в объезд по проспекту Машерова, улицам Козлова, Бядули, Первомайской. В свою очередь, автобусы № 100, 115Э и троллейбус № 22 пустят по проспекту Независимости, а далее по Свердлова, Ульяновской, Первомайской, Бядули, Козлова и вновь по Независимости.

Автобус № 300Э, который едет в Национальный аэропорт Минск через центр города, будет следовать по измененному маршруту: от автовокзала «Центральный» по улицам Бобруйская, Свердлова, Маяковского, Аранская, по Партизанскому проспекту, улицам Ванеева, Ваупшасова, Радиальная, Филимонова, а далее по проспекту Независимости и по прежнему маршруту.