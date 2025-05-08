Движение в центре Минска перекроют утром 9 мая

Автобус № 300Э, который едет в Национальный аэропорт Минск через центр города, будет следовать по измененному маршруту: от автовокзала «Центральный» по улицам Бобруйская, Свердлова, Маяковского, Аранская, по Партизанскому проспекту, улицам Ванеева, Ваупшасова, Радиальная, Филимонова, а далее по проспекту Независимости и по прежнему маршруту.