Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы в Новосибирской области

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подразделения ГУ МЧС России по Новосибирской области перешли на усиленный режим до 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели будут дежурить во всех местах, где ожидаются массовое пребывание людей. Также специалисты проверили официальные места для запуска фейерверков и салютов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Там тоже будут дежурить сотрудники ведомства, как и на водоёмах — там дежурство на себя возьмут инспекторы ГИМС.
Помимо этого в праздничные и выходные дни усиленно будут патрулироваться частный сектор и СНТ.
Жителям региона напомнили, что в настоящее время в Новосибирской области действует особый противопожарный режим, а купальный сезон ещё не открыт.