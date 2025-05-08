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Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы в Новосибирской области

Спасатели будут дежурить во всех местах с массовым пребыванием людей.

Источник: МЧС РФ

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подразделения ГУ МЧС России по Новосибирской области перешли на усиленный режим до 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели будут дежурить во всех местах, где ожидаются массовое пребывание людей. Также специалисты проверили официальные места для запуска фейерверков и салютов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Там тоже будут дежурить сотрудники ведомства, как и на водоёмах — там дежурство на себя возьмут инспекторы ГИМС.

Помимо этого в праздничные и выходные дни усиленно будут патрулироваться частный сектор и СНТ.

Жителям региона напомнили, что в настоящее время в Новосибирской области действует особый противопожарный режим, а купальный сезон ещё не открыт.