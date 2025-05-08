Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы в Новосибирской области

Спасатели будут дежурить во всех местах, где ожидаются массовое пребывание людей. Также специалисты проверили официальные места для запуска фейерверков и салютов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Там тоже будут дежурить сотрудники ведомства, как и на водоёмах — там дежурство на себя возьмут инспекторы ГИМС.