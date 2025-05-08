В Иркутске открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны

Он закончил войну только в 1946-м году, но ушел в отставку из ВС в феврале 1974 года, прослужив в кадрах Советской Армии 32 года. После трудился на Иркутском заводе 403 гражданской авиации, где внес значительный вклад в подготовку инженерно-технического состава рабочих и служащих завода к работе в условиях военного времени. Кроме того, он активно работал в ветеранских организациях города и региона.