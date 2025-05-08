В Иркутске открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны

Глава Приангарья Игорь Кобзев принял участие в торжественном открытии мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Иркутска Павлу Георгиевичу Погодаеву. Мемориальная доска расположена на доме Павла Погодаева. Торжественная церемония прошла сегодня, 8 мая, в этот день ветерану исполнился бы 101 год, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на церемонии также присутствовали мэр Иркутска Руслан Болотов и депутат ЗС Приангарья Галина Кудрявцева. Участие в мероприятии приняла семья Павла Погодаева — его дочь, внук с женой и правнуки.
«День Победы для каждой семьи имеет особый смысл. Все мы должны учиться у наших предков, у тех, кто героически защищал нашу Родину. И главное, должны сохранить память о таких людях и передать ее нашим детям», — подчеркнул глава Приангарья.
Игорь Кобзев также отметил, что открытие мемориальной доски Почетному гражданину Иркутска Павлу Георгиевичу Погодаеву свидетельствует о том, что в Иркутске чтят подвиги ветеранов Великой Отечественной войны.
В мае 1942-го Павел Георгиевич Погодаев добровольно вступил в ряды Красной армии. Стал минометчиком, затем — артиллеристом. Участвовал в жестоких боях по защите Сталинграда, в Орловско-Курской битве, форсировал Днепр. Несмотря на полученное ранение, он не оставил поле боя.
Он закончил войну только в 1946-м году, но ушел в отставку из ВС в феврале 1974 года, прослужив в кадрах Советской Армии 32 года. После трудился на Иркутском заводе 403 гражданской авиации, где внес значительный вклад в подготовку инженерно-технического состава рабочих и служащих завода к работе в условиях военного времени. Кроме того, он активно работал в ветеранских организациях города и региона.
Павел Георгиевич Погодаев отмечен боевыми наградами, награжден орденом «Отечественной войны» I степени, а также юбилейными медалями и памятными знаками. В 2015 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Иркутска». Павел Георгиевич скончался 17 июля 2021 года.
«Павел Георгиевич Погодаев, коренной иркутянин — человек-эпоха. Он прослужил в Советской армии более 30 лет. Весь свой опыт он передавал подрастающему поколению, много занимался патриотической работой, трудился на благо родного города. Мне посчастливилось быть знакомым с фронтовиком. Он рассказывал о своей жизни и подвигах очень просто. Считал это само собой разумеющимся. О таких людях, как Павел Георгиевич, должен знать каждый житель города. Пусть мемориальная доска станет напоминанием обо всех наших героях», — заявил мэр Иркутска.
Церемония открытия мемориальной доски завершилась минутой молчания в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложением цветов.