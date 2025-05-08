Детская команда по чирлидингу из Новосибирска добралась домой

В S7 признали неудобства, причинённые пассажирам, и компенсировали задержку. Команда благополучно прилетела в Новосибирск, хотя эмоциональное напряжение после такого испытания ещё долго будет давать о себе знать. Родители и тренеры благодарят всех, кто поддерживал девочек в этой ситуации.