Детская команда по чирлидингу из Новосибирска добралась домой

Детская команда по чирлидингу из Новосибирска, которая более суток провела в аэропорту Домодедово из-за задержки рейса, вызванной угрозой атаки БПЛА, наконец вернулась домой. Встречающие в аэропорту представители авиакомпании S7 полностью вернули деньги за билеты и вручили каждой участнице по три промокода на будущие перелёты.
Четырнадцать девочек, возвращавшихся с первенства России, с 16:45 6 мая ожидали вылета в зале ожидания. По словам одной из сопровождающих, дети испытывали сильный стресс: некоторые плакали, другие спали прямо на полу.
«Нас не обеспечили ни жильём, ни нормальным питанием — два дня ели только сэндвичи, которые пришлось делить по часам. Вода тоже закончилась», — рассказала она.
В S7 признали неудобства, причинённые пассажирам, и компенсировали задержку. Команда благополучно прилетела в Новосибирск, хотя эмоциональное напряжение после такого испытания ещё долго будет давать о себе знать. Родители и тренеры благодарят всех, кто поддерживал девочек в этой ситуации.