Собянин накануне Дня Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».