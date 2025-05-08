Собянин накануне Дня Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Вместе с мэром в возложении принимали участие главнокомандующий сухопутными войсками Российской Федерации, начальник Московского территориального гарнизона, генерал армии Олег Салюков, военный комендант Москвы, генерал-лейтенант Евгений Селезенев, представители Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» и кадетского движения Москвы.
В начале военнослужащие роты Почетного караула вынесли три венка из еловых ветвей, украшенных белыми хризантемами и красным гвоздиками. Действие сопровождалось игрой военного оркестра. Венки установили у Вечного огня.
Сергей Собянин расправил ленту на одном из венков, почтил память солдат, погибших в боях за Родину, минутой молчания. Далее оркестр сыграл гимн Российской Федерации.
Церемония у Могилы Неизвестного Солдата завершилась прохождением роты Почетного караула с военным оркестром.