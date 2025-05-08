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Команды Самарской области сыграют в финальном этапе баскетбольного турнира ПФО

16 и 17 мая в Перми пройдут суперфиналы турнира ПФО по баскетболу 3×3 среди 56 команд школьиков и студентов среднего специального звена.

16 и 17 мая в Перми пройдут суперфиналы турнира ПФО по баскетболу 3×3 среди 56 команд школьиков и студентов среднего специального звена. В их числе четыре команды из Самарской области.

Матчи пройдут следующим образом:

— юноши образовательного центра посёлка Рощинский сыграют с представителями Башкортостана, Татарстана и Пензенской области;

— девушки средней школы № 10 города Отрадный встретятся с командой Удмуртии, Мордовии и Ульяновской области;

— студентки колледжа имени Н. Ляпиной выйдут против соперников из Ульяновской и Пензенской областей;

— сборная колледжа имени П. Мачнева сыграет матчи с командами Мордовии и Пермского края.

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