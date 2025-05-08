Дмитрий Махонин рассказал о воевавшем на Курской дуге деде

«Дед прожил долгую жизнь — отметил 90-летие в кругу большой семьи. Для меня он — настоящий герой, человек невероятной силы духа и характера. С ранних лет мечтал быть похожим на него: таким же смелым, решительным и мужественным. Эта мечта детства стала опорой моей жизни. Вспоминаю его с теплом, гордостью и восхищением. Он навсегда останется примером стойкости и мужества для нашей семьи», — пишет внук героя прошедшей войны.