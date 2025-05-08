Дмитрий Махонин рассказал о воевавшем на Курской дуге деде

Глава региона Дмитрий Махонин в своих соцсетях рассказал о воевавшем в годы Великой Отечественной войны своем деде. Иван Яковлевич Махонин ушел на фронт в 1941 году. Защищал Родину на Курском направлении, освобождал Калининград от фашистской армии.
Иван Махонин был несколько раз ранен, каждый раз упорно возвращался на передовую ради защиты своей страны и близких. За мужество и героизм его наградили медалью «За отвагу» и Орденом Отечественной войны.
«Дед прожил долгую жизнь — отметил 90-летие в кругу большой семьи. Для меня он — настоящий герой, человек невероятной силы духа и характера. С ранних лет мечтал быть похожим на него: таким же смелым, решительным и мужественным. Эта мечта детства стала опорой моей жизни. Вспоминаю его с теплом, гордостью и восхищением. Он навсегда останется примером стойкости и мужества для нашей семьи», — пишет внук героя прошедшей войны.
Дмитрий Махонин напомнил, что предки-герои есть в каждой семье. В них помнят и чтят каждого, кто встал на защиту Отечества. Глава региона предлагает встретиться на шествии «Бессмертный полк» и отдать дань памяти тем, кто стоит за Великой Победой.
В Перми шествие «Бессмертный полк» пройдет 9 мая по главным улицам города.