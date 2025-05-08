Омичам напомнили о запрете на продажу алкоголя в День Победы

Мэрия Омска ввела временные ограничения на торговлю алкогольными напитками в связи с подготовкой к празднованию 80-й годовщины Победы. Запрет распространяется на территории проведения всех праздничных мероприятий.
Департамент городской экономической политики уточнил, что продажа алкоголя, включая пиво, запрещена на площадках, где организуются концерты, фестивали, парады, выставки и другие массовые мероприятия.
Ограничения действуют на территории у «G-Drive Арены», Омской крепости, бульвара Победы, сквера «Городская поляна», парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, сквера 70-летия Победы, парка имени 30-летия Победы, парка «Советский» и других общественных пространств.
Важно отметить, что запрет на продажу алкоголя распространяется на период за два часа до начала мероприятий и в течение двух часов после их завершения в установленных мэрией границах.
Данные меры направлены на обеспечение общественного порядка и создание безопасных условий для всех участников праздничных мероприятий.