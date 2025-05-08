Немецкая делегация приехала в Нижний Новгород с важной миссией

«Он нашел моего отца прячущимся в подвале в Берлине и не тронул его, а, напротив, поделился с ним едой, — рассказала женщина. — Расставаясь, он подарил ему на память этот спичечный коробок. Отец всю жизнь мечтал найти того солдата. Поскольку мы не знаем, из какого города был тот солдат, пусть коробок отправится в Нижний Новгород».