Немецкая делегация приехала в Нижний Новгород с важной миссией

Немецкая делегация из города-побратима Эссена приехала в Нижний Новгород с важной миссией накануне Дня Победы. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Этому предшествовала удивительная история. Нижний Новгород получил серебряный спичечный коробок от жительницы Эссена. По ее словам, он был подарен русским солдатом ее отцу, который в то время был 17-летним юношей.
«Он нашел моего отца прячущимся в подвале в Берлине и не тронул его, а, напротив, поделился с ним едой, — рассказала женщина. — Расставаясь, он подарил ему на память этот спичечный коробок. Отец всю жизнь мечтал найти того солдата. Поскольку мы не знаем, из какого города был тот солдат, пусть коробок отправится в Нижний Новгород».
Эту реликвию передадут в музей парка Победы.
«Приезд немецких партнёров накануне важнейшей для нашей страны даты доказал, что подвиг нашего народа в войну помнят и чтят по всему миру», — отметил Юрий Шалабаев.