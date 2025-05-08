С еще одним членом омского ХК «Авангард» продлили контракт

42-летний специалист является воспитанником омского хоккея и с 2022 года входит в систему клуба. Карьера Свитова-игрока тесно связана с «Авангардом»: он выступал за команду в 1999—2001, 2005−2006 и 2007−2010 годах. Свитов — заслуженный мастер спорта, нападающий. Согласно открытым данным «Авангарда», в 2001 году он был выбран на драфте НХЛ под третьим номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». В составе «Авангарда» и других российских команд он провел 848 матчей в чемпионатах России, а в НХЛ сыграл 186 игр.