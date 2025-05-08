11% ростовчан не нравятся длинные майские выходные

При этом женщины чаще мужчин радуются праздникам. Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 69%, а среди горожан старше 45 лет — только 66%.