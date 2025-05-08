11% ростовчан не нравятся длинные майские выходные

В этом году на майские праздники мы отдыхаем дважды по 4 дня: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Что думают ростовчане по поводу такого количества выходных, узнали эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.
67% опрошенных положительно восприняли эту новость.
— Хорошо отдохнуть полезно для здоровья, — высказали горожане свое мнение.
А вот 11% высказались против длинных выходных, отметив, что пауза в работе скажется на зарплате. 17% восприняли майские выходные равнодушно из-за сменного графика.
При этом женщины чаще мужчин радуются праздникам. Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 69%, а среди горожан старше 45 лет — только 66%.
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