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11% ростовчан не нравятся длинные майские выходные

Ростовчане объяснили нежелание отдыхать долго тем, что это скажется на доходе.

Источник: Комсомольская правда

В этом году на майские праздники мы отдыхаем дважды по 4 дня: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Что думают ростовчане по поводу такого количества выходных, узнали эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

67% опрошенных положительно восприняли эту новость.

— Хорошо отдохнуть полезно для здоровья, — высказали горожане свое мнение.

А вот 11% высказались против длинных выходных, отметив, что пауза в работе скажется на зарплате. 17% восприняли майские выходные равнодушно из-за сменного графика.

При этом женщины чаще мужчин радуются праздникам. Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 69%, а среди горожан старше 45 лет — только 66%.

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