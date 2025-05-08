Космонавт из Красноярского края показал как в невесомости взвесить вещи

Космический эксперимент представил космонавт Кирилл Песков с борта Международной космической станции. Он продемонстрировал уникальный метод измерения массы предметов в условиях невесомости, где обычные весы становятся бесполезными.
Физический принцип космических весов основан на том, что, хотя вес предметов в космосе отсутствует, их масса остается постоянной. Чем больше масса объекта, тем сложнее его разогнать или остановить — именно на этом свойстве построена работа специальных измерительных систем.
Практическую демонстрацию космонавт провел с помощью простого эксперимента: между поручнями МКС он натянул резинку и прокатил по ней два пакета с консервными банками. В одном находился один контейнер, в другом — несколько. Разница в колебаниях пакетов была очевидна.
По словам Кирилла Пескова, измеряя параметры этих колебаний, можно точно определить количество банок в пакете. Именно такой принцип лежит в основе работы космических весов, используемых на Международной космической станции.
Этот эксперимент не только продемонстрировал особенности физики в космосе, но и показал, как простые предметы могут быть использованы для научных целей в условиях невесомости.