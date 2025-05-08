Электробусы вышли на новый маршрут в центре и на западе Москвы

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города. С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. На сегодняшний день более 2 тыс. 350 электробусов обеспечивают работу более 200 маршрутов.