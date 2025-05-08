Электробусы вышли на новый маршрут в центре и на западе Москвы

«С 2018 года инновационный транспорт российского производства делает поездки жителей столицы еще комфортнее. Сегодня в Москве свыше 2 тыс. 350 электробусов — больше, чем в любом городе Европы. По будням новый маршрут будут обслуживать два современных электробуса. Мы продолжаем повышать комфорт и безопасность поездок пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Он рассказал, что экологичный транспорт вышел на маршрут с249. Теперь жителям трех районов ЦАО и ЗАО удобнее добираться до станции Московского центрального кольца (МЦК) «Лужники» и важных спортивных объектов.
Отмечается, что замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого в атмосферу на 60 тонн в год. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40−50 км до 80−90 км. При этом вес машины остался прежним. С 2024 года на линию выходят КАМАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.
Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города. С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. На сегодняшний день более 2 тыс. 350 электробусов обеспечивают работу более 200 маршрутов.
Электробусы обслуживаются по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет после передачи в парки Мосгортранса компании-производители самостоятельно обеспечивают исправную работу техники на городских маршрутах.
За 2024 год в Москве запустили более 70 электробусных маршрутов, в столицу поставили свыше 800 инновационных машин на электрической тяге. С начала 2025 года в Москве запустили уже более 20 электробусных маршрутов. Ожидается, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса перейдет на электробусы. Для комфорта пассажиров в электробусах установлены: система климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру в салоне; USB и Type-C порты для зарядки смартфонов; медиаэкраны с актуальной информацией о следующих остановках; откидная аппарель, кнопки вызова водителя и специальные места для маломобильных пассажиров.