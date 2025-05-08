Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три района Петербурга получили «неуд» за благоустройство

Муниципалитеты лишились права претендовать на финансирование в этом году.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга подвел итоги реализации программы «Петербургские дворы» за 2024 год. Муниципальные округа «Северный», «Купчино» и «Дворцовый» получили оценку «неудовлетворительно» за качество работ и неэффективное использование бюджетных средств.

Основными причинами стали плохое содержание территорий и недостаточное озеленение, причем «Северный» округ показал особенно слабые результаты в создании зеленых зон. Из-за неудовлетворительных оценок эти муниципалитеты лишились права претендовать на финансирование программы в 2025 году.

Теперь местным властям предстоит исправлять недочеты за счет собственных ресурсов. В комитете подчеркнули, что контроль за качеством благоустройства будет усилен, а повторные нарушения могут привести к кадровым перестановкам в администрациях проблемных округов.