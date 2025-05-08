Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Красноярска напомнили о перекрытии Дубровинского на время салюта 9 мая

В Красноярске улицу Дубровинского перекроют для безопасности во время праздничного салюта.

Источник: РИА "Новости"

Салют Победы прогремит в Красноярске 9 мая в 22:00. Запуск будет с двух точек на Енисее — баржи установлены на набережной возле гостиницы «Огни Енисея» и у ТЦ «Красноярье».

С 6:00 до 23:00 будет закрыт проезд:

по ул. Дубровинского от Коммунального моста до пересечения с ул. Перенсона; по ул. Перенсона от ул. Карла Маркса до ул. Дубровинского.

С 18:00 до 23:00 проезд закроют:

по ул. Карла Маркса от ул. Белинского до ул. Каратанова — с 18:00 до 23:00; на проезде вдоль ул. Карла Маркса (в районе здания Арбитражного суда) от ул. Конституции СССР до ул. Карла Маркса.

С 20:00 до 23:00 нельзя будет проехать:

по улице Дубровинского от Коммунального моста до пересечения с ул. Карла Маркса; по ул. Сурикова на участке ул. Урицкого до ул. Дубровинского; по ул. Парижской Коммуны от ул. Урицкого до ул. Дубровинского.

С 22:00 8 мая по 24:00 9 мая не будут работать платные парковки по следующим адресам: пр. Мира, 1, площадь Мира-БКЗ, театр Оперы и балета и «Фон-Барон».

Для того чтобы все желающие могли уехать из центра после фейерверка, будут дополнительные автобусы.