В мэрии Красноярска напомнили о перекрытии Дубровинского на время салюта 9 мая

Салют Победы прогремит в Красноярске 9 мая в 22:00. Запуск будет с двух точек на Енисее — баржи установлены на набережной возле гостиницы «Огни Енисея» и у ТЦ «Красноярье».
С 6:00 до 23:00 будет закрыт проезд:
по ул. Дубровинского от Коммунального моста до пересечения с ул. Перенсона; по ул. Перенсона от ул. Карла Маркса до ул. Дубровинского.
С 18:00 до 23:00 проезд закроют:
по ул. Карла Маркса от ул. Белинского до ул. Каратанова — с 18:00 до 23:00; на проезде вдоль ул. Карла Маркса (в районе здания Арбитражного суда) от ул. Конституции СССР до ул. Карла Маркса.
С 20:00 до 23:00 нельзя будет проехать:
по улице Дубровинского от Коммунального моста до пересечения с ул. Карла Маркса; по ул. Сурикова на участке ул. Урицкого до ул. Дубровинского; по ул. Парижской Коммуны от ул. Урицкого до ул. Дубровинского.
С 22:00 8 мая по 24:00 9 мая не будут работать платные парковки по следующим адресам: пр. Мира, 1, площадь Мира-БКЗ, театр Оперы и балета и «Фон-Барон».
Для того чтобы все желающие могли уехать из центра после фейерверка, будут дополнительные автобусы.