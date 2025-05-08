«Может не отзываться на свое имя». Милиция ищет минчанку Анастасию Кабак, которая страдает психологическим расстройством

Милиция ищет 25-летнюю минчанку Кабак Анастасию Анатольевну, страдающую психологическим расстройством. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Говорится, что жительница Минска 5 мая 2025 года вышла из дома, расположенного по улице Орды. До настоящего момента про местонахождение девушки ничего неизвестно. По приметам ей 25 лет. Рост составляет 160−165 сантиметров. Говорится, что минчанка среднего телосложения, у нее каштановый цвет волос и родинка над губой.
В милиции среди особых примет указали, что девушка страдает психологическим расстройством и может не отзываться на свое имя. Она была одета в черное полупальто до колен, черные джинсы и белые кроссовки.
В ГУВД просят всех тех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, сообщить в Московское РУВД по телефонам: 8029−598−35−41, 8017−239−63−39, 102.
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