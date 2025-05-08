«Может не отзываться на свое имя». Милиция ищет минчанку Анастасию Кабак, которая страдает психологическим расстройством

Говорится, что жительница Минска 5 мая 2025 года вышла из дома, расположенного по улице Орды. До настоящего момента про местонахождение девушки ничего неизвестно. По приметам ей 25 лет. Рост составляет 160−165 сантиметров. Говорится, что минчанка среднего телосложения, у нее каштановый цвет волос и родинка над губой.